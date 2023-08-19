Делегация правящей партии Японии из 65 человек посетит Тайвань

Визит продлится с 20 по 23 августа

ГОНКОНГ, 19 августа. /ТАСС/. Делегация представителей правящей Либерально-демократической партии Японии из 65 человек прибудет на Тайвань в воскресенье. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

По его данным, в составе делегации будут восемь членов парламента Японии, а также представители молодежного крыла Либерально-демократической партии. У них состоятся встречи с тремя основными кандидатами на предстоящих выборах главы администрации Тайваня: представляющим правящую Демократическую прогрессивную партию действующим замглавой администрации Лай Циндэ, а также двумя оппозиционными политиками - кандидатом от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьданом Хоу Юи и председателем центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

Кроме того, делегацию примет спикер высшего законодательного органа острова Ю Сикунь и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Визит продлится с 20 по 23 августа.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.