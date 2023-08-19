Байден рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином осенью

Прошлая встреча лидеров США и КНР состоялась в ноябре 2022 года

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.

"Я рассчитываю и надеюсь продолжить этой осенью наш разговор на Бали. Таковы мои ожидания", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам трехсторонней встречи в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден отвечал на вопрос о том, когда он планирует поговорить с Си Цзиньпином.

Байдена также спросили, выигрывают ли США в конкуренции с Китаем. "Мы побеждаем при любой конкуренции", - ответил он.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина на Бали состоялась 14 ноября 2022 года и длилась более трех с половиной часов. На ней Байден заявил Си Цзиньпину, что Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются политики "одного Китая" и выступают против изменения статус-кво в Тайваньском проливе. Китайская сторона назвала переговоры конструктивными и выразила готовность принять госсекретаря Энтони Блинкена.