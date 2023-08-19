МИД Великобритании счел вероятными теракты в Дании на фоне акций с сожжением Корана

Внешнеполитическое ведомство призвало своих граждан, отправляющихся в страну, сохранять осторожность

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Теракты могут быть совершены в Дании на фоне акций с сожжением Корана. Об этом заявил МИД Великобритании, призвав посещающих страну британцев сохранять бдительность.

"Вероятно, террористы попытаются совершить атаки в Дании. Атаки могут быть неизбирательными, в том числе в местах скопления иностранцев", - сказано в сообщении министерства. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "власти Дании успешно сорвали серию планировавшихся атак и произвели ряд задержаний". "Существует высокая угроза терактов в мире против британских интересов и граждан со стороны группировок или отдельных лиц, которые рассматривают Великобританию и британских граждан в качестве цели", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе МИД Соединенного Королевства распространил похожее сообщение об угрозе терактов в Швеции. Ранее глава подразделения по борьбе с терроризмом Национального оперативного отдела шведской полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, Дания и Нидерланды стали приоритетной целью исламистских террористов после акций с сожжением Корана.