Лидеры Южной Кореи и США обсудили расширенное сдерживание и денуклеаризацию КНДР

Главы двух государств посчитали, что достигнутая в апреле Вашингтонская декларация добросовестно выполняется, сообщили в администрации Юн СОк Ёля

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президенты Республики Корея и США Юн Сок Ёль и Джо Байден провели переговоры в Кэмп-Дэвиде и обсудили расширенное сдерживание и денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщили в администрации южнокорейского лидера.

"Главы двух государств посчитали, что достигнутая в апреле Вашингтонская декларация добросовестно выполняется: была успешно запущена работа консультативной группы по ядерному планированию, американская стратегическая атомная подводная лодка размещена в районе Корейского полуострова. Стороны договорились продолжать тесно сотрудничать ради укрепления потенциала применения расширенного сдерживания", - говорится в пресс-релизе администрации.

Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность США применить все средства, включая ядерные, ради защиты союзника. Байден подтвердил приверженность США этим обещаниям в отношении Республики Корея.

Стороны также подтвердили, что стремятся к долгосрочному миру на Корейском полуострове посредством достижения полной денуклеаризации КНДР. Сеул и Вашингтон согласились укрепить сотрудничество с целью блокировки возможностей получения Пхеньяном финансовых средств на развитие ракетной и ядерной программ посредством отправки рабочих за границу и "незаконной деятельности в киберсфере".

Юн Сок Ёль и Байден также обсудили взаимодействие между странами в сфере экономической безопасности и передовых технологий. Саммит США и Республики Корея состоялся перед трехсторонней встречей с японским премьером в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде.

Южнокорейский президент также встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Стороны отметили рост сотрудничества благодаря улучшению отношений между государствами. Лидеры согласились с необходимостью укрепить взаимодействие на фоне "растущей ракетно-ядерной угрозы" со стороны КНДР.