Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты в Нигере для отражения любой агрессии

Телеканал RTN также сообщил, что в Ниамее прошла встреча офицеров генеральных штабов трех стран с целью завершения составления плана по отражению "агрессии, задуманной ECOWAS"

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера, где военные совершили госпереворот, в знак солидарности с этой страной и для отражения любой агрессии. Об этом сообщил в пятницу вечером нигерский телеканал RTN.

Он отмечает, что, размещая свою авиацию в Нигере, Буркина-Фасо и Мали "претворяют в жизнь свои обязательства, содержащиеся в их совместном коммюнике солидарности" с Нигером. Это сделано, чтобы "дать отпор любому виду агрессии против Нигера", указывает телеканал.

RTN также сообщил, что в Ниамее прошла встреча офицеров генеральных штабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера "с целью завершения составления плана по отражению трусливой и противоправной агрессии, задуманной Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS)".

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства сил ECOWAS в ситуацию в Нигере определена, но она пока не будет объявляться. Мусах при этом отметил, что ECOWAS 19 августа может направить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками.

В конце июля власти Буркина-Фасо и Мали заявили в совместном коммюнике, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. Они обещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера".