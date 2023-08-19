Советник главы Бразилии посетил Кубу для возобновления сотрудничества в бизнесе и медицине

Селсу Аморим сообщил, что в ближайшее время Гавану посетит группа бразильских предпринимателей и представители Минздрава

ГАВАНА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял в пятницу в Гаване советника президента Бразилии по международным делам Селсу Аморима и обсудил с ним перспективы улучшения двусторонних политических и экономических отношений между странами, которые серьезно ухудшились во время президентства в Бразилии Жаира Болсонару.

"Мы хотим сделать отношения между Бразилией и Кубой образцовыми, отношениями великой дружбы, которые также способствуют миру в нашем регионе, потому что мир - это великая цель дипломатии. Также важен экономический рост, но фундаментальным является мир", - приводятся слова представителя Бразилии на сайте правительства Кубы.

Аморим заявил о планах Бразилии направить несколько делегаций в Гавану. По его словам, в ближайшее время остров посетит группа предпринимателей из Бразилии, а также представители Минздрава.

Кубинские врачи в соответствии с несколькими соглашениями оказывают медицинские услуги во многих странах Латинской Америки и Африки. В 2018 году с критикой таких программ сотрудничества выступил президент Бразилии Жаир Болсонару, заявив, что 75% зарплаты, которую его страна платит кубинским специалистам, уходит властям карибской страны, а сами врачи получают на руки только 25% этой суммы. После разногласий власти Кубы отозвали около 8 тыс. врачей, которые работали в отдаленных районах крупнейшей южноамериканской республики, где наблюдается нехватка профессионалов в этой области. Часть из них позже пригласил в Венесуэлу президент Николас Мадуро.

В октябре прошлого года в Бразилии на президентских выборах победил лидер Партии трудящихся Лула да Силва, его поддержали 50,9% избирателей, а его соперника Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель позже заявил, что Лула да Силва всегда может рассчитывать на Гавану.