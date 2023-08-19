CNN: Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Джорджии в конце следующей недели

Ожидается, что это произойдет 24 или 25 августа

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) 24 или 25 августа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, "ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели - в четверг или пятницу". Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа. Шериф округа в свою очередь отмечал, что обвиняемым предписано явиться в указанную тюрьму, где они пройдут формальную процедуру ареста - их обыщут, сфотографируют, а также возьмут у них отпечатки пальцев. В офисе шерифа подчеркнули, что "обвиняемые могут явиться в любой момент, тюрьма открыта 24 часа в сутки, семь дней в неделю".

Как указывала CNN, обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям. Телекомпания пояснила, что большинство обвиняемых, дела которых рассматриваются в округе Фултон, проходят процедуру ареста именно в этой тюрьме. Трамп пока никак не комментировал возможные сроки явки в прокуратуру.

Прокурор округа Фултон ранее предложила назначить начало рассмотрения по существу дела в отношении Трампа на 4 марта 2024 года. Она также отметила, что подозреваемые, в том числе Трамп, должны явиться в суд для официального предъявления обвинений в первых числах сентября. О точной дате явки их известят дополнительно. До 31 октября 2023 года стороны могут подавать ходатайства.

В понедельник большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.