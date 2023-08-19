Пентагон считает, что пока рано говорить о возможности Киева достичь целей невоенным путем

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли подчеркнул, что контрнаступление ВСУ все еще продолжается

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что сейчас преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Киева дипломатическим, а не военным путем. Такое мнение он выразил в интервью журналистам газеты The Washington Post, опубликованном в пятницу.

Милли был задан вопрос, "может ли победить Украина". Как полагает председатель КНШ, "для Украины это борьба за существование". "Если конечная цель - это свободная, независимая суверенная Украина с целостной территорией, то это потребует еще значительных усилий", - добавил генерал. "Этих целей можно добиться военным путем. Это потребует много-много времени, но этих целей также, может быть, можно достичь дипломатическим путем", - полагает он.

На вопрос о том, идут ли какие-то консультации между Москвой и Киевом, Милли ответил: "Я не стану давать комментарии относительно чего-либо в будущем или каких-то текущих переговоров и тому подобного. Я лишь скажу, что есть различные пути для достижения этих целей". "И я бы сказал, что прямо сейчас, возможно, слишком рано говорить об этом. Это контрнаступление еще не завершилось. Так что нам нужно посмотреть, чем все закончится, а затем двигаться дальше с этой точки", - подчеркнул генерал.

Милли прокомментировал заявления республиканцев, критикующих администрацию США за то, как она обеспечивала Украину вооружениями. "Мы предоставили им ([краине] надлежащие объемы техники в нужное время, чтобы они могли в подходящий момент достичь тех целей, которых им нужно было достичь", - сказал он. Генерал добавил, что Киев получил "огромные объемы" военной помощи от США.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.