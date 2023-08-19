Американский чиновник считает, что США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

При этом мало кто в вашингтонской администрации полагает, что "Москва серьезно настроена на переговоры", отметил неназванный собеседник газеты Politico

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена, возможно, ранее упустила шанс попытаться начать переговоры по урегулированию на Украине. Такое мнение выразил американский чиновник, слова которого приводятся в статье, опубликованной в пятницу в американской газете Politico.

"Мы, возможно, упустили возможность добиваться более ранних переговоров", - отметил сотрудник администрации США, имя и должность которого не уточняются. По его словам, "в Вашингтоне все больше осознают, какова реальная ситуация с контрнаступлением" ВСУ. Как подчеркивается в публикации, некоторые американские должностные лица задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к мнению председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре 2022 года отмечал, что западным странам, возможно, стоит рассмотреть возможность начала переговоров по Украине.

"Милли был прав", - приводятся в публикации слова чиновника. Вместе с тем, по его версии, мало кто в вашингтонской администрации считает, что "Москва серьезно настроена на переговоры".

В материале приводятся слова другого американского должностного лица. По его словам, в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом относительно поддержки Киева: "Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?" Издание также приводит комментарий руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. Как она напомнила, администрация США исходит из того, что "любые решение об урегулировании путем переговоров" должны принимать власти Украины. Уотсон заверила, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, разведывательное сообщество США считает, что Украина не сможет добиться поставленных целей в ходе контрнаступления. Милли в интервью этому же изданию, опубликованном в пятницу, говоря о задачах Киева, отметил: "Этих целей можно добиться военным путем. Это потребует много-много времени, но этих целей также, может быть, можно достичь дипломатическим путем".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.