Глава кабмина мятежников Нигера заявил, что президенту Базуму ничего не угрожает

Али Ламин Зейн в интервью газете The New York Times также подчеркнул, что "наступит момент для пересмотра" военного партнерства страны с США

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Руководитель сформированного нигерскими мятежниками правительства Али Ламин Зейн заявил в интервью газете The New York Times, что отстраненному от власти президенту Мохамеду Базуму ничего не угрожает.

"С ним ничего не произойдет, потому что у нас в Нигере нет традиции насилия", - сказал Али Ламин Зейн. Глава правительства мятежников также выразил мнение, что "наступит момент для пересмотра" военного партнерства страны с США. При этом он положительно оценил "крайне осмысленную позицию" администрации президента США Джо Байдена, выступающей за восстановление конституционного порядка в Нигере дипломатическим путем.

Кроме того, Али Ламин Зейн "не видит указаний на то", что мятежники планируют каким-либо образом сотрудничать с Россией или ЧВК "Вагнер". Как отмечала ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, США не считают, что ЧВК "Вагнер" имеет какое-либо отношение к событиям в Нигере.

10 августа агентство Associated Press сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти. Впоследствии координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могу подтвердить эту информацию.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства сил ECOWAS в ситуацию в Нигере определена, но пока не будет объявляться. Мусах при этом отметил, что сообщество 19 августа может направить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками. Однако он подчеркнул, что ECOWAS не собирается "вести бесконечный диалог" с мятежниками, намерено восстановить конституционный порядок в Нигере в "кратчайшие сроки" и готово осуществить интервенцию, "как только будет отдан приказ".