Аналог российского военно-патриотического центра "Авангард" появится в Белоруссии

Белорусский аналог может открыться под другим названием, уточнила директор центра Дарья Борисова

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Аналог российского учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" планируется открыть в Белоруссии. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор организации Дарья Борисова на полях форума "Армия-2023".

"Наши коллеги из Белоруссии хотят открыть у себя аналог "Авангарда". Стенд "Авангарда" посещал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он уже был в нашем центре несколько лет назад, осматривал территорию. Мы договорились о том, что в ближайшее время проработаем возможность подписания международного меморандума о сотрудничестве в этой области между нашими странами и поучаствуем в создании "Авангарда" на территории Белоруссии", - сказала Борисова.

По ее словам, белорусский аналог может открыться под другим названием. "Но сути это не поменяет", - подчеркнула Борисова.

Центр "Авангард" открылся в 2020 году на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. За год центр принимает свыше 30 тыс. курсантов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.