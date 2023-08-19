Посольство КНР в США прокомментировало итоги трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде

Позиция Пекина заключается в том, что "ни одна страна не должна добиваться собственной безопасности за счет интересов других государств" в этой сфере, отметили в диппредставительстве

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Китайская сторона считает, что ни одно государство не должно пытаться укрепить собственную безопасность в ущерб интересам других государств, а также миру и стабильности в регионе. Об этом говорится в письменном заявлении, которое предоставил ТАСС в пятницу официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать итоги саммита США, Южной Кореи и Японии в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Как следует из документа, позиция Китая, которую ранее излагало его внешнеполитическое ведомство, заключается в том, что "все стороны должны руководствоваться видением общей безопасности человечества, придерживаться по-настоящему многостороннего подхода и совместно реагировать на различные вызовы в сфере безопасности". "Ни одна страна не должна добиваться собственной безопасности за счет интересов других государств в сфере безопасности, а также мира и стабильности в регионе. Международное сообщество имеет справедливое мнение относительно того, кто разжигает конфликты и нагнетает напряженность, - подчеркивается в заявлении. - Азиатско-Тихоокеанский регион является оплотом мира и развития, он также перспективен с точки зрения сотрудничества и роста, его нельзя снова превращать в арену геополитического соперничества".

"Попытки сколотить различные обособленные группировки и привнести военные блоки и межблоковую конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанский регион не получат поддержки и будут встречены настороженным отношением и противодействием со стороны государств региона", - отмечается в предоставленном посольством Китая заявлении.

Саммит США, Южной Кореи и Японии не был посвящен исключительно обсуждению вопросов, касающихся Китая, однако они были затронуты, заявил американский лидер Джо Байден. Он выступал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам встречи в Кэмп-Дэвиде. Состоявшийся саммит стал первой трехсторонней встречей лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий. Предыдущая встреча состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.