В Раде предложили утвердить недопустимость окончания конфликта путем уступок территорий

Депутаты также сочли "невозможным" пребывание Черноморского флота России в Крыму

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект заявления, в котором говорится о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок. Документ, одним из авторов которого является председатель Рады Руслан Стефанчук, зарегистрирован 18 августа, сообщается на сайте парламента.

"Прекращение войны <…> путем любых территориальных уступок <…> является недопустимым", - говорится в документе. Депутаты также считают "невозможным" пребывание Черноморского флота РФ в Крыму.

В проекте постановления кабмину рекомендуется следовать положениям заявления, однако требований по их обязательному выполнению нет.

15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Комментируя эту позицию, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг наличие подобных планов в администрации США.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Норвегии 17 августа, что только Киев может решать, когда появятся условия для переговоров и что будет приемлемо для него за столом переговоров. Как отметил в этой связи вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале, Столтенберг фактически признал, что мирные переговоры между РФ и Украиной не начинаются именно из-за позиции официального Киева.