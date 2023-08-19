19 августа, 04:11
Военная операция на Украине

СМИ: Польша может отправить войска на Украину для борьбы с Россией

Как пишет газета Myśl Polska, правительство страны может сделать это ради "защиты родины" от мнимой угрозы

ТАСС, 19 августа. Польские власти будут готовы отправить на Украину свои войска, чтобы бороться с якобы исходящей от России угрозой. Такое мнение выразил польский обозреватель Михал Радзиковский в статье, опубликованной в пятницу в газете Myśl Polska.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты родины" от мнимой российской угрозы. Число погибших не имело бы для них никакого значения, как и для их печально известных предшественников", - отметил Радзиковский.

По его мнению, патриотические высказывания властей не имеют ничего общего с защитой национальных интересов Польши и действиями на благо общества.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности 21 июля заявил, что Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 августа заявила, что тема притязаний Польши на территории Западной Украины уже становится мейнстримом в польском обществе. 

Теги:
УкраинаРоссияПольшаВоенная операция на Украине
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