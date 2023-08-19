Дочь экс-премьера Таиланда сообщила о его возвращении на родину 22 августа

С 2010 года Таксин Чинават 21 раз заявлял о планах вернуться в страну

БАНГКОК, 19 августа. /ТАСС/. Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават вернется на родину 22 августа после более чем 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом. О новой дате возвращения бывшего главы таиландского правительства сообщила его дочь Пхетхонгтхан Чинават в социальной сети X (ранее Twitter).

По ее словам, Чинават прибудет в Таиланд во вторник в 09:00 по местному времени (05:00 мск) в аэропорт Донмыанг.

74-летний Таксин Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, и уже затем он окончательно покинул страну. Возглавляемая им популистская партия "Тай Рак Тай" была распущена решением Верховного суда. Чинавату было запрещено заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Он безуспешно пытался получить политическое убежище в Великобритании и в итоге поселился в Дубае.

Суд в Таиланде в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию. В общей сложности по возвращении ему грозит 12 лет тюремного заключения.

С 2010 года Чинават в общей сложности 21 раз заявлял о намерении вернуться на родину. В мае 2023 года он сообщал, что планирует вернуться в Таиланд в июле, затем дата возвращения переносилась на 10 августа.

Местные наблюдатели связывают промедление политика с возвращением с тем, что он желает дождаться формирования правительства партией "Для тайцев" ("Пхыа тхаи") и ее партнерами по коалиции. "Пхыа тхаи", которая является фактически преемницей "Тай Рак Тай", пользуется поддержкой "краснорубашечников", основанного Чинаватом политического движения, которое популярно среди жителей королевства. Более того, 22 августа парламент Таиланда соберется на совместное заседание двух палат, в ходе которого парламентарии рассмотрят кандидатуру Сеттхи Тхависина от партии "Пхыа Тхаи" на пост премьер-министра.