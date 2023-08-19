Тайвань зафиксировал возле острова 42 летательных аппарата и восемь кораблей армии КНР

Как заявили в оборонном ведомстве острова, 26 летальных аппаратов пересекли так называемую срединную Тайваньского пролива

ГОНКОНГ, 19 августа. /ТАСС/. Военные Тайваня зафиксировали за утро субботы по меньшей мере 42 летательных аппарата и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

Как указывается в заявлении, среди летательных аппаратов в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, многоцелевой Y-9, истребители J-10, J-11, J-16, Су-30 и вертолеты Z-9. Как утверждается, 26 летальных аппаратов пересекли так называемую срединную Тайваньского пролива.

Ранее в субботу Восточная зона боевого командования НОАК заявила о проведении совместных военно-морских и военно-воздушных учений вокруг Тайваня, а также об организации совместного патрулирования и проверке боевой готовности ВВС и ВМС. Как указывалось в заявлении, эти маневры должны стать "серьезным предупреждением сепаратистским силам, поддерживающим так называемую "независимость Тайваня".

12-18 августа заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ совершил визит в Парагвай. В ходе поездки он сделал две транзитные остановки в США - в Нью-Йорке (12-13 августа) и Сан-Франциско (16-17 августа).

Ранее МИД КНР заявил, что Китай выступает решительно против транзитной поездки через США заместителя главы администрации Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.