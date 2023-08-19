СМИ: встреча Путина и Эрдогана может состояться в России

Обозреватель газеты Sabah Окан Мюдеррисоглу при этом не называет возможную дату встречи

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Россия может стать местом встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. С таким утверждением выступил обозреватель проправительственной турецкой газеты Sabah Окан Мюдеррисоглу.

Обозреватель Sabah при этом не называет возможную дату встречи Эрдогана и Путина, обращая внимание на ее важность, в том числе для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. После прекращения зерновой сделки, очередной срок действия которой истек 17 июля, "был нанесен ущерб обстановке безопасности и стабильности, которую с трудом удалось обеспечить в Черном море", пишет Мюдеррисоглу. "Инициативы обхода зернового коридора путем использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта [в Черноморском бассейне]", - отмечает обозреватель.

В Telegram-канале Shot 16 августа появилась информация со ссылкой на источники, что Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа, при этом место переговоров не уточнялось. В пресс-службе президента Турции ТАСС сообщили, что пока не располагают конкретными сведениями о возможной встрече глав двух государств.

3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что место и точная дата встречи президентов будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков заявил, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция". Путин отмечал, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты, добавил Песков.