Эксперт: события в Нигере говорят о желании африканцев освободиться от господства Франции

Мадагаскару надо последовать примеру жителей этой страны, отметил малагасийский политолог Вава Мандимбисуа Ракутуаривундзи

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военный переворот в Нигере и последовавшие за ним события красноречиво говорят о стремлении жителей Африки освободиться от господства Франции. Об этом заявил ТАСС известный малагасийский политолог Вава Мандимбисуа Ракутуаривундзи.

"События в Нигере не оставили малагасийцев безразличными, хотя для большинства из них до конца не ясны контекст происходящего и скрытые пружины конфликта, - сказал он. - Однако происходящее в этой западноафриканской стране активно обсуждается в социальных сетях, в дебатах знатоков африканских политических реалий, и большинство сходятся во мнении о том, что Нигер полон желания освободиться от французского засилья. Такие же устремления и у многих малагасийцев: настало время избавиться от Франции. Малагасийцы считают, что жители Нигера все правильно сделали и что Мадагаскару надо последовать их примеру, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны".

Отношение малагасийцев ко Франции

По словам эксперта, многие малагасийцы разгневаны поведением Франции, и для этого достаточно веских причин. "Вне сомнений, упорное нежелание Парижа возвращать Мадагаскару "разбросанные острова" вопреки нескольким миролюбивым инициативам - одна из основных причин гнева, который малагасийцы испытывают к Франции, - отметил эксперт. - Не говоря уж о болезненных воспоминаниях о периоде колониального господства Франции с 1895 года по 1960-й. Франция вроде бы взялась за урегулирование вопроса об управлении этими островами совместно с малагасийской стороной в 2019 году, однако это ни к чему не привело. Последние события в Нигере возродили в душах малагасийцев патриотический порыв".

Последние годы Франция и ЕС в целом усилили политическое давление на Мадагаскар, добиваясь, по словам председателя Высшего конституционного суда страны Флорана Ракутуарисуа, осуждения России из-за событий на Украине. В ответ премьер-министр страны Кристиан Нтсай отказался осудить действия России и заявил, что Мадагаскар "не встанет на чью-либо сторону" в ситуации на Украине. Одновременно страны ЕС не поддержали Мадагаскар в его споре с Францией по проблеме "разбросанных островов". Так принято называть несколько мелких частей суши у берегов Мадагаскара в Мозамбикском проливе. Они включают острова Глорьез, Жуан-ди-Нова, Бассас-да-Индия и Европа. Когда-то эти острова, как и Мадагаскар, были захвачены Францией. В 1960 году Мадагаскар добился независимости, но Париж упорно не хочет отказываться от "разбросанных островов".