19 августа, 06:41
Военная операция на Украине

Rheinmetall намерен в августе начать обслуживать танки на Украине

AP Photo/ Eckehard Schulz
© AP Photo/ Eckehard Schulz

Глава концерна Армин Паппергер также подтвердил планы как можно скорее начать производство танков в этой стране

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует в ближайшие дни начать техническое обслуживание танков на Украине. Об этом заявил председатель правления компании Армин Паппергер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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"Мы начнем обслуживание уже в этом месяце", - сказал он. По словам главы Rheinmetall, первые 12 работников с Украины начали обучение в Германии, в скором времени к ним добавятся еще 12.

Паппергер также подтвердил планы германского концерна как можно скорее начать производство танков на Украине. "Это может произойти быстро, там осталось достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен", - заявил он. Rheinmetall намерен взять их в аренду и производить технику по стандартам НАТО на одном-двух конвейерах, отметил Паппергер. Он утверждал, что Украина должна однажды стать независимой в вопросах производства оружия. "Запад не может все время оплачивать все счета, так считает и президент [Украины Владимир] Зеленский", - сказал глава концерна.

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначный рост оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные €15-20 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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