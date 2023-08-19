Генерал ФРГ сообщил о гибели большого количества офицеров ВСУ

По словам Андреаса Марло, украинская армия нуждается в военных командирах

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество офицеров и нуждаются в военных командирах. Об этом заявил журналистам генерал-лейтенант Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) Андреас Марло.

"Подготовка сержантов и офицеров - это то, что больше всего волнует украинцев, поскольку профессиональные военные ведут эту войну уже полтора года и многие погибли или были ранены, так что они нуждаются в свежем притоке военных руководителей", - приводит его слова агентство Reuters.

Беседа генерала с представителями прессы состоялась на полигоне в коммуне Клиц, расположенном примерно в 100 км от Берлина. Там украинские военные проходят подготовку под наблюдением германских инструкторов. Марло руководит процессом.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.