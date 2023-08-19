19 августа, 07:12
Военная операция на Украине

Пленный военный ВСУ призвал украинцев отсиживаться "у бабушки в подвале", чтобы не воевать

Manu Brabo/ Getty Images
© Manu Brabo/ Getty Images

Военнослужащий отметил, что все знакомые ему украинские военные деморализованы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Курьян призвал украинцев скрываться от мобилизации и отсиживаться "у бабушки в подвале", чтобы не попадать на фронт. Об этом говорится в видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Если хотите жить, избегайте мобилизации, прячьтесь в селах. Лучше у бабушки в подвале посидеть месяц-второй, чем геройствовать, потому что геройства тут нет", - заявил военнослужащий.

По его словам, все знакомые ему украинские военные деморализованы. "Никто не хочет воевать, все хотят домой. Всем уже это надоело. Ребята, думайте, что делаете. Если бог дал вам возможность вернуться, говорите с командирами, пробуйте как-то выходить из этого положения. Заканчивайте эту войну, потому что тут шансов у нас будет немного", - добавил Курьян.

Ранее пленный украинский военнослужащий Роман Левко сообщил, что подготовка личного состава 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Великобритании носила формальный характер, поскольку инструкторов из числа военнослужащих королевства интересовало лишь получение выплат после ее завершения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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