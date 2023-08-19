В Абхазии пройдут российско-абхазские военные учения

Основной их целью является "повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач по предназначению"

СУХУМ, 19 августа. /ТАСС/. Совместные учения абхазских и российских военнослужащих пройдут в течение десяти дней в четырех районах Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Абхазии в субботу.

"В соответствии с планом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации с 21 августа по 1 сентября 2023 года на территории Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов проводятся тактико-специальные, летные и тактические учения по подготовке видов и родов войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью учений является "повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач по предназначению". "Общее руководство проведением учений осуществляется Генеральным штабом Вооруженных сил Республики Абхазия", - отмечается в сообщении.