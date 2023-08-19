Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в решимости Запада помогать Киеву

Как считает Бен Ходжес, если контрнаступление ВСУ провалится, то "ответственность за это нужно будет возложить на правительства США и Германии"

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес считает, что Берлин и Вашингтон слишком медлят в вопросах поставок Киеву оружия и им не хватает решимости.

"Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера [в это] гаснет", - заявил он в интервью немецкой газете Tagesspiegel. По его словам, хотя администрация США и дала согласие на передачу союзниками - Данией и Нидерландами - американских F-16 Украине, медлительность Соединенных Штатов является "примером отсутствия решимости" в оказании помощи Украине.

Ходжес подверг критике и действия правительства ФРГ в вопросе возможных поставок крылатых ракет Taurus. Он заявил, что если контрнаступление ВСУ провалится, то "ответственность за это нужно будет возложить на правительства США и Германии". По его мнению, успех зависит от того, получит ли Киев высокоточное оружие, которое позволит ВСУ наносить удары, в том числе по целям в Крыму.

Как сообщило 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники, США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов управлению F-16. Власти Дании позднее подтвердили, что получили разрешение.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.