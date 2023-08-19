19 августа, 08:19

Советник Эрдогана заявил, что Турция строго соблюдает Конвенцию Монтрё

В Анкаре считают, что ее нарушение может создать риски безопасности в бассейне Черного моря

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Турция строго соблюдает регулирующую правила судоходства в черноморских проливах Конвенцию Монтрё, считая, что ее нарушение может создать риски безопасности в бассейне Черного моря. Об этом сообщил главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч.

"Нарушение Конвенции Монтрё [после начала украинского кризиса] было чревато рисками. Если бы одна из сторон заявила, что не признает Монтрё, Турции бы пришлось вмешаться. Мы взяли на себя серьезный риск и благодаря взвешенной политике, которую мы проводим, достигли нынешней ситуации", - сказал Кылыч в эфире телеканала CNN Turk.

Власти Турции ранее заявляли, что не пропустили ни один военный корабль в Черное море после начала СВО на Украине. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация