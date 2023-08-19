Эксперт: отсутствие значительных успехов ВСУ начинает вызывать беспокойство на Западе

Военный аналитик Шон Белл отметил, что "западные лидеры непублично начинают взвешивать различные варианты"

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Украинское контрнаступление спустя 10 недель после начала не демонстрирует значительных успехов, что вызывает растущую обеспокоенность союзников, которые начинают задумываться о путях завершения конфликта. Такое мнение высказал в аналитической статье, опубликованной на сайте британского телеканала Sky News, военный аналитик Шон Белл.

Он пишет, что, несмотря на временами ожесточенные бои, силы ВСУ не достигли прорыва в отношении "труднопреодолимой российской обороны", а российские укрепления до сих пор выглядят "в большой степени нетронутыми". Эксперт не приводит никаких цифр потерь, однако замечает, что со стороны Украины в рамках длящегося с июня контрнаступления они могут быть в три раза выше, чем у российских войск.

Производимые ВСУ атаки беспилотников на объекты на территории России, на корабли Черноморского флота, обстрелы складов с боеприпасами и освобождение небольших населенных пунктов он называет боями второстепенного значения. По мнению Белла, показатель успеха для президента Украины Владимира Зеленского лишь один - размер освобожденной территории, и как раз здесь, после месяцев растущих потерь, прогресс очень медленный.

Эксперт ссылается на сообщения, согласно которым ВСУ начали бросать на передовую основные резервы, которые изначально планировалось задействовать лишь для наступления в местах прорыва основной линии фронта. Белл пишет, что "западные лидеры непублично начинают взвешивать различные варианты", и в связи с этим напоминает про недавнее заявление директора личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен. 15 августа он заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Как замечает эксперт Sky News, несмотря на то, что позже Йенссен извинился за эти слова, они, вероятнее всего, "отражают растущую обеспокоенность среди западных лидеров по поводу того, что, продолжая поддерживать Украину, они становятся соучастниками поддержания этого жестокого, но статичного конфликта".