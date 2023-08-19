Глава СБУ заявил, что лично готовил теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года

Василий Малюк отметил, что украинские спецслужбы провели эту "операцию" самостоятельно, не прибегая к помощи иностранных партнеров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл подробности подготовки террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года и заявил, что ею занимался лично он и его ведомство.

"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", - сказал Малюк в интервью украинскому журналу NV. Он утверждает, что "во всех деталях" мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена камера. Где она находилась, он раскрывать не стал.

По его словам, СБУ планировала эту террористическую атаку полгода, рассматривая разные способы доставить на Крымский мост взрывчатку. Затем появилась идея спрятать гексоген в рулонах с упаковочной пленкой. Их общий вес груза достиг 21 тонну.

При этом Малюк отказался раскрывать детали, как груз был переправлен с Украины. Он также утверждает, что украинские спецслужбы провели эту "операцию" самостоятельно, не прибегая к помощи иностранных партнеров. По его словам, многие участники этой "логистической цепочки" из числа россиян были использованы втемную, считая, что занимаются "обычной контрабандой".

Власти Украины долгое время открыто не признавали свою причастность к этому теракту и делали непоследовательные заявления. Сразу после взрыва советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк написал в Twitter: "Крым, мост, начало". Таким образом он намекал на ответственность Киева за теракт на мосту. Однако после в интервью канадскому телеканалу CTV президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, "насколько ему известно", Киев "не является заказчиком" этого теракта.

В июле этого года Малюк публично признал, что за терактом стоит Киев, и назвал это "одной из реализаций СБУ". 16 августа он признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников.