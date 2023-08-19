Эрдоган обсудит в Будапеште украинский кризис и дорожную карту безопасности в Черном море

Турецкий лидер посетит 20 августа столицу Венгрии

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 20 августа с однодневным визитом Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ходе переговоров они обсудят прежде всего вопросы урегулирования украинского кризиса, выработки дорожной карты по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения зерновой сделки, сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в администрации Эрдогана.

На встрече, как отмечается, также планируется всесторонне обсудить сотрудничество между двумя странами, которые в этом году отмечают 100-летие установления дипломатических отношений. Будет обсуждена и подготовка заседания венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое состоится в Будапеште в конце года.

Эрдоган последний раз посещал Венгрию в ноябре 2019 года. Нынешний визит состоится в национальный праздник Венгрии - в день святого Иштвана. Турецкий лидер планирует провести в Будапеште переговоры с лидерами ряда стран, которые примут участие в торжествах, отмечает TRT.