19 августа, 10:01
Попытка госпереворота в Нигере

Миссия ООН провела встречу с мятежниками в Нигере

Представители ECOWAS в делегацию организации не вошли, сообщила радиостанция RFI

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Миссия ООН во главе со спецпредставителем генерального секретаря всемирной организации Леонарду Сантошем Шимао в пятницу прибыла в столицу Нигера Ниамей, где провела встречу с мятежниками. Об этом сообщила радиостанция RFI.

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По ее данным, члены делегации, в частности, встретились с назначенными мятежниками премьер-министром, министром обороны и главой МВД.

RFI отметила, что представители Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в делегацию ООН не вошли.

Как указала радиостанция, в ходе "долгой встречи путчисты осудили нелегальные и бесчеловечные, по их мнению, экономические санкции", введенные против мятежников. Они также отметили, что президент Нигера Мохамед Базум "в порядке, за ним наблюдают и снабжают" его всем необходимым. Отмечается, что миссия ООН продолжает работу в Ниамее, на субботу назначены другие встречи.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств ECOWAS ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

В пятницу официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что спецпредставитель генсека всемирной организации Леонарду Сантош Шимао направился в Нигер для обсуждения с представителями военных урегулирования кризиса в стране. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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