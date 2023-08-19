В Казани началось строительство консульского центра Китая

Пекин рассчитывает, что он откроется в конце 2023 года или в начале следующего, заявил консул-атташе КНР Чэнь Божуй

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Строительство консульского центра КНР стартовало в Казани. Китайская сторона рассчитывает, что он откроется в конце этого года или в начале следующего, заявил ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

На вопрос, планируется ли еще открытие новых визовых центров Китая, в частности в Казани, дипломат ответил, что "визовый центр пока открылся только в Москве и Санкт-Петербурге".

"Генконсульство Китая в Казани пока еще не выдает визы, потому что у нас еще нет условий, мы открылись в 2018 году, и потом началась пандемия, и мы не успели вовремя открыть консульский центр. Накануне я узнал, что сейчас уже начинают строительство консульского центра. Мы надеемся, что в конце этого года или в начале следующего мы уже откроем консульский центр и будет выдавать визы здесь в Казани", - сообщил он.

VI Глобальный форум молодых дипломатов в Казани продлится до 21 августа. Традиционно участники обсудят главные вызовы и тенденции на международной арене. Главными темами в 2023 году станут дипломатия нового многополярного мира и информационная безопасность в современных международных отношениях.