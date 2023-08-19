Зеленский рассчитывает наладить производство шведских БМП на Украине

Как заявил украинский президент, CV-90 эффективно используются на передовой

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на скорое начало производства шведских БМП CV-90 на Украине.

Ранее он сообщил, что находится с рабочим визитом в Швеции, в рамках которого планирует встретиться с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

"Широкая повестка дня, но топ-приоритет - оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90. <…> Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 на Украине", - написал он в своем Telegram-канале.

CV-90 - шведская боевая машина пехоты, ее серийное производство начато в 1993 году. Всего выпущено порядка 1 170 машин в различных модификациях, большая часть из которых поставлена по экспорту в другие страны.