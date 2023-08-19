Глава МО Буркина-Фасо ожидает начала военной интервенции ECOWAS в Нигере в любой момент

Кассум Кулибали отметил, что страна поддерживает это государство и готова противостоять любому возможному военному вмешательству со стороны сообщества

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) может в любой момент начать военное вмешательство в Нигер, где мятежники в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума. С таким заявлением, как передает в субботу телеканал Al Arabiya, выступил государственный министр, министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

"Мы ожидаем военную интервенцию ECOWAS против Нигера в любой момент", - подчеркнул он.

По словам министра, "мысль о военной интервенции ECOWAS против Нигера является шокирующей". "Мы поддерживаем Нигер и готовы противостоять любому возможному военному вмешательству со стороны ECOWAS", - добавил Кулибали.

Он также не исключил выхода страны из состава ECOWAS, потому что, как отметил министр, "его [ECOWAS] политика в отношении Нигера лишена логики".

Как стало известно вечером в пятницу, Буркина-Фасо и Мали в знак солидарности с Нигером и для отражения любой агрессии разместили свои боевые самолеты на нигерской территории.

Дата интервенции определена

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства сил ECOWAS в ситуацию в Нигере определена, но она пока не будет объявляться. Мусах при этом отметил, что ECOWAS 19 августа может направить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками.