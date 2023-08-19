Претория и Пекин подпишут несколько соглашений во время визита Си Цзиньпина в ЮАР

Они будут касаться "социально-экономического сотрудничества, реализация которого обеими сторонами обеспечит результаты" в интересах народов ЮАР и КНР

ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. ЮАР и Китай подпишут ряд соглашений во время официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в республику 21-24 августа. Об этом сообщила администрация президента ЮАР Сирила Рамапосы.

Ожидается подписание нескольких соглашений, касающихся "социально-экономического сотрудничества, реализация которого обеими сторонами обеспечит результаты" в интересах обоих народов, говорится в заявлении. Стороны обсудят "дальнейшее развитие сотрудничества и партнерских отношений" в интересах укрепления дипломатических, экономических отношений.

Визит лидера КНР проходит в связи с празднованием 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Си Цзиньпин также будет участвовать в работе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством Южно-Африканской Республики. Саммит объединения пройдет с 22 по 24 августа.

Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.