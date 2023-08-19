В Анкаре назвали действия миротворцев ООН в буферной зоне Кипра неприемлемыми

Они являются проявлением политики двойных стандартов, заявил официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Действия миротворческих сил ООН на Кипре в отношении турок-киприотов, которые вели строительные работы в буферной зоне в местечке Пила, являются проявлением политики двойных стандартов, это неприемлемо. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Как сообщили 18 августа Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, тогда же между ними возникла стычка. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

"Строительство дороги в Пиле носит исключительно гуманитарный характер с целью облегчить доступ турок-киприотов к своим землям. Позиция, которую заняли миротворческие силы ООН на Кипре в вопросе строительства дороги Пила - Игитлер, является неприемлемой, в высшей степени ошибочной и проявлением политики двойных стандартов", - говорится в заявлении представителя партии, которую возглавляет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.