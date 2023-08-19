19 августа, 12:34,
обновлено 19 августа, 13:06
Попытка госпереворота в Нигере

AFP сообщило о прибытии делегации ECOWAS в Нигер

AP Photo/ Sam Mednick
© AP Photo/ Sam Mednick

По сведениям источников, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту Ниамея около 15:00 мск

ТАСС, 19 августа. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыла в Нигер. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

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Согласно информации источников, близких к ECOWAS и отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту Ниамея около 13:00 по местному времени (15:00 мск).

Агентство отмечает, что в ходе поездки представители ECOWAS "попытаются выступить в роли дипломатических посредников" в урегулировании ситуации в Нигере. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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