AFP сообщило о прибытии делегации ECOWAS в Нигер

По сведениям источников, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту Ниамея около 15:00 мск

ТАСС, 19 августа. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыла в Нигер. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

Согласно информации источников, близких к ECOWAS и отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту Ниамея около 13:00 по местному времени (15:00 мск).

Агентство отмечает, что в ходе поездки представители ECOWAS "попытаются выступить в роли дипломатических посредников" в урегулировании ситуации в Нигере.