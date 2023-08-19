AFP сообщило о прибытии делегации ECOWAS в Нигер

ТАСС, 19 августа. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) прибыла в Нигер. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
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Согласно информации источников, близких к ECOWAS и отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту Ниамея около 13:00 по местному времени (15:00 мск).
Агентство отмечает, что в ходе поездки представители ECOWAS "попытаются выступить в роли дипломатических посредников" в урегулировании ситуации в Нигере.