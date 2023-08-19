Папа Римский призвал к сокращению военных расходов в пользу увеличения гуманитарной помощи

Понтифик также указал на обязанность мирового сообщества "помочь искоренить ненависть и насилие в сердцах людей"

ВАТИКАН, 19 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в отмечаемый в субботу Всемирный день гуманитарной помощи призвал мировое сообщество "сократить военные расходы", чтобы усилить поддержку нуждающихся людей.

"Наша обязанность - помочь искоренить ненависть и насилие в сердцах людей. Мы призываем сложить оружие, сократить военные расходы для обеспечения гуманитарных потребностей, превратить орудия смерти в орудия жизни", - говорится в записи понтифика в соцсети Х (ранее Twitter).

Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день гуманитарной помощи в декабре 2008 года. Эта дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 2003 году у штаб-квартиры Миссии ООН в Багдаде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 ее сотрудника. Среди них был спецпредставитель генсека ООН Сержиу Виейра ди Меллу. Цель Дня - информирование общественности о деятельности по оказанию гуманитарной помощи в мире.