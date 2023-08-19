Тегеран заявил, что начнет работу над соглашением с Эр-Риядом о стратегическом партнерстве

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна и Саудовская Аравия договорились наладить более тесное сотрудничество в сферах экономики, торговли, туризма, науки и техники

ДУБАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Эр-Рияд и Тегеран договорились начать работу над соглашением о стратегическом партнерстве. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя итоги своего визита в Саудовскую Аравию.

По словам Абдоллахияна, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд распорядился разработать концепцию документа, который будет регулировать основные направления сотрудничества между странами. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра с наследным принцем в Джидде.

"Мухаммед бен Сальман дал указание министру иностранных дел Саудовской Аравии [принцу Фейсалу бен Фархану] предпринять первоначальные шаги для подготовки соглашения о долгосрочном стратегическом партнерстве. Мы подпишем его, когда документ будет разработан", - приводит слова министра агентство Mehr.

Абдоллахиян также заявил, что Иран и Саудовская Аравия договорились наладить более тесное сотрудничество в сферах экономики, торговли, туризма, науки и техники. "Саудовская сторона <...> продемонстрировала, что готова открыть новую страницу в отношениях с Ираном. В дальнейшем мы сосредоточимся на устойчивом сотрудничестве и практических шагах, предпринимаемых в интересах народов двух стран", - подчеркнул он.

В четверг министр посетил Эр-Рияд, где провел переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. На следующий день Абдоллахиян прибыл в Джидду и встретился с наследным принцем. Как сообщило Саудовское агентство печати, стороны обсудили последние региональные и международные события.

Отношения между странами обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. В марте этого года Эр-Рияд и Тегеран договорились о нормализации отношений и возобновлении работы дипломатических миссий.