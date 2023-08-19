В Швеции заявили о начале сотрудничества с Украиной по БМП CV-90

Соответствующее соглашение подписали премьер-министр Ульф Кристерссон и украинский президент Владимир Зеленский

СТОКГОЛЬМ, 19 августа. /ТАСС/. Швеция и Украина подписали письмо, определяющее рамки дальнейшей поддержки Украины. Оно включает сотрудничество по БМП CV-90. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в летней резиденции Харпсунд главы шведского кабинета.

"Несколько минут назад было подписано письмо о намерениях о дальнейшей поддержке Украины, - сказал он. - Речь идет о сотрудничестве по БМП CV-90".

Ранее Зеленский выразил надежду на скорое начало производства шведских БМП CV-90 на Украине. CV-90 - шведская боевая машина пехоты, ее серийное производство начато в 1993 году. Всего выпущено порядка 1 170 машин в различных модификациях, большая часть из которых поставлена по экспорту в другие страны.

Президент Украины прибыл в Швецию по приглашению главы шведского кабинета. Зеленский также проведет встречи со спикером парламента, партийными лидерами, главнокомандующим. Кроме того, украинский президент с супругой Еленой Зеленской встретятся с королевской четой во дворце Стенхаммар.

По традиции гости совершают небольшую прогулку по озеру на весельной лодке с премьер-министром. Среди лидеров, сфотографированных в ней за многие годы, были Никита Хрущев, Индира Ганди и Ангела Меркель. Широко известен снимок, где Хрущев запечатлен с веслами в лодке, в которой также сидят бывший в то время премьером Таге Эрландер и переводчик. Но Зеленский во время визита не стал заниматься греблей, сообщила газета Dagens nyheter со ссылкой на пресс-секретаря шведского премьера.