Два израильтянина погибли после нападения на Западном берегу Иордана

Инцидент произошел в населенном пункте Хувара

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. Два израильтянина, получившие тяжелые ранения в результате вооруженного нападения в субботу в районе населенного пункта Хувара на Западном берегу реки Иордан, погибли. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Двое мирных граждан были убиты в результате стрельбы", - говорится в сообщении.

Израильские военные в настоящий момент прочесывают местность в поисках злоумышленников, скрывшихся с места происшествия, добавили в пресс-службе.

Ранее государственная радиостанция Kan сообщила об инциденте со стрельбой в Хуваре. По ее информации, неизвестные обстреляли два автомобиля в районе местной автомойки, в результате чего тяжелые ранения получили двое мужчин. Израильские медики пытались оказывать им экстренную помощь.

В новость были внесены изменения (16:22 мск) - добавлена информация о гибели раненых.