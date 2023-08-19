Саудовская Аравия и Иран договорились о самостоятельном обеспечении безопасности в регионе

Стороны обсудили последние региональные и международные события

ДУБАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Эр-Рияд и Тегеран намерены самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя итоги своего визита в Саудовскую Аравию.

По словам министра, вопросы безопасности в Персидском заливе обсуждались в ходе его встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Мы пришли к общему видению того, что безопасность региона должна обеспечиваться без участия иностранных сил. Обе стороны (Иран и Саудовская Аравия - прим. ТАСС) согласились, что нам необходимо самостоятельно выполнять задачи, связанные с вопросами безопасности и устойчивого развития региона", - приводит слова министра агентство Tasnim.

В четверг министр посетил Эр-Рияд, где провел переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. На следующий день Абдоллахиян прибыл в Джидду и встретился с наследным принцем. Как сообщило Saudi Press Agency, стороны обсудили последние региональные и международные события.

Отношения между странами обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. В марте этого года Эр-Рияд и Тегеран договорились о нормализации отношений и возобновлении работы дипломатических миссий.