В Иране заявили, что наследный принц Саудовской Аравии посетит Тегеран в "свое время"

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян передал приглашение Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду посетить Тегеран

ДУБАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян передал приглашение наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду посетить Тегеран. Комментируя итоги первого за семь лет визита в королевство, министр сообщил, что наследный принц посетит исламскую республику в "свое время".

"Мы пригласили Мухаммеда бен Сальмана совершить визит в Иран. Он сказал, что принимает это приглашение и планирует отправиться в Тегеран в свое время", - приводит слова Абдоллахияна агентство Tasnim.

В четверг глава МИД Ирана посетил Эр-Рияд, где провел переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. На следующий день Абдоллахиян прибыл в Джидду и встретился с наследным принцем. Как сообщило Саудовское агентство печати, стороны обсудили последние региональные и международные события.

Отношения между странами обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. В марте этого года Эр-Рияд и Тегеран договорились о нормализации отношений и возобновлении работы дипломатических миссий.