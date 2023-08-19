19 августа, 13:24
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что Украина и Швеция обсуждают возможность передачи истребителей Gripen

Украинские пилоты уже начали испытательные полеты на этих самолетах, сообщил президент страны

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украина и Швеция обсуждают потенциальную возможность передачи Киеву шведских истребителей Gripen, украинские пилоты уже начали испытательные полеты на этих самолетах. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном после их переговоров в Стокгольме.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Говорили про сильную шведскую машину, самолеты Gripen. <...> Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались. Сегодня мы детально обговорили будущие шаги относительно возможности открыть тематику получения шведских Gripen", - заявил Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телеканала "Рада".

Зеленский добавил, что будет затрагивать вопрос о возможной передаче истребителей Киеву как один из ключевых на переговорах со спикером шведского парламента Андреасом Норленом и с представителями шведских политических партий.

Он добавил также, что завтра и послезавтра намерен провести переговоры с несколькими странами, направленные на то, чтобы "лишить Россию преимущества в небе", но деталей не привел. 

Теги:
ШвецияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичКристерссон, УльфВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация