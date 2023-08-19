Новый посол США в Нигере Фитцгиббон прибыла в Ниамей

Должность главы американской дипмиссии в стране оставалась вакантной на протяжении двух лет

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон прибыла в столицу этой африканской страны Ниамей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Ввиду нынешнего политического кризиса в Нигере посол Фитцгиббон не будет формально вручать верительные грамоты. Ее приезд не отражает каких-либо изменений в нашей [США] политической установке, но отвечает потребности в наличии высокого руководства нашей миссией в непростой период. Ее дипломатическая деятельность будет направлена на достижение дипломатического решения, которое сохранит конституционный порядок в Нигере, и на немедленное освобождение президента [Мохамеда] Базума, его семьи и всех незаконно задержанных", - следует из заявления представителя американского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу недели. Должность главы дипломатической миссии США в Нигере оставалась вакантной на протяжении двух лет, напомнило издание.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.