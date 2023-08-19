В Зимбабве поблагодарили Россию за помощь в становлении и защите суверенитета

Член руководства правящей партии ЗАНУ- ПФ Кристофер Мутсвангва отметил, что страна всегда будет ценить ту историческую роль, которую Москва сыграла в становлении независимости африканской страны

ЙОХАННЕСБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Зимбабве благодарна Москве за содействие в достижении африканской страной независимости, а затем и в укреплении ее суверенитета. Об этом заявил член руководства правящей в Зимбабве партии Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт Кристофер Мутсвангва на Медиафоруме БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в южноафриканском Йоханнесбурге.

"В своей современной истории Зимбабве пережила три тяжелых момента, и каждый раз СССР, а затем Россия помогали нам преодолеть кризисы и выйти на новый уровень развития, - отметил он. - Например, в годы после второй мировой войны Москва оказывала Зимбабве и всей Африке содействие в национально-освободительной борьбе. Сейчас в составе БРИКС Россия участвует в создании нового, более справедливого мирового порядка". Мутсвангва подчеркнул, что Зимбабве всегда будет ценить ту историческую роль, которую Москва сыграла в становлении независимости африканской страны.

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