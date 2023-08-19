США ввели визовые ограничения в отношении 100 чиновников Никарагуа

По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, оказавшиеся под американскими санкциями причастны к нарушению прав граждан Никарагуа и подрыву демократии в стране

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Госдепартамент ввел визовые ограничения против 100 чиновников Никарагуа. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня Госдепартамент принимает дополнительные меры <...> и вводит визовые ограничения в отношении 100 муниципальных чиновников Никарагуа", - говорится в его заявлении. Госсекретарь утверждает, что оказавшиеся под американскими санкциями причастны к нарушению прав граждан Никарагуа и подрыву демократии в стране.

Как ранее заявляла официальный представителя МИД РФ Мария Захарова, Россия считает категорически недопустимым продолжение агрессивной политики Соединенных Штатов против Никарагуа. Дипломат напомнила о принятом 27 июня 1986 года историческом решении Международного суда ООН, который обязал Соединенные Штаты компенсировать весь ущерб, нанесенный в 1980-х годах американской военной и военизированной деятельностью на территории Никарагуа. По представленным Никарагуа в установленном порядке документам он исчисляется десятками миллиардов долларов.