Reuters: в Пакистане задержали главу оппозиционной партии Шаха Мехмуда Куреши

Агентство не сообщило, что стало причиной задержания политика

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Власти Пакистана задержали бывшего министра иностранных дел и главу оппозиционного Движения за справедливость (ДЗС) Шаха Мехмуда Куреши. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя партии Зульфи Бухари.

О том, что стало причиной задержания политика, агентство не сообщает.

В начале августа он возглавил ДЗС на время отсутствия ее лидера Имрана Хана, который был признан Окружным судом Исламабада виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора Хан был арестован в собственной резиденции в городе Лахор.

Обвинения против Хана в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от лидеров государств Ближнего Востока, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения, которые Хан отвергает, послужили основой для уголовного дела против экс-премьера. Они стали первыми и одними из наиболее резонансных из 100 других обвинений, выдвинутых позже в отношении лидера ДЗС. Хан был отстранен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия.