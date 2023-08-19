Зеленский: Киев и Стокгольм договорились о локализации производства шведских БПМ CV-90

Президент Украины также сообщил, что военные страны начали обучение работе со шведскими артиллерийскими системами Archer

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном достигнута договоренность о локализации на Украине производства и ремонта шведских боевых машин пехоты (БМП) CV-90.

"Сегодня мы детализовали нашу договоренность о совместном производстве CV-90 на Украине, локализации этого производства, ремонта и так далее", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Кристерссоном после переговоров.

"Мы говорили о [поставке] дополнительных CV-90, но любая помощь не может быть нескончаемой, поэтому я очень благодарен за сегодняшний важный шаг вперед по локализации производства CV-90 на территории Украины", - сказал он.

Зеленский также проинформировал, что украинские военные начали обучение работе со шведскими артиллерийскими системами Archer.

В совместном заявлении о намерениях Зеленского и Кристерссона, текст которой приводится на сайте украинского президента, отмечается, что Украина и Швеция стремятся "усилить сотрудничество по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию платформы CV-90". В документе отмечается, что Швеция бесплатно передала Украине БМП Combat Vehicle 90 (CV-90), а также поставляет запчасти к ним, осуществляет обслуживание этой техники и проводит обучение экипажей.

CV-90 - шведская боевая машина пехоты, ее серийное производство начато в 1993 году. Всего выпущено порядка 1 170 машин в различных модификациях, большая часть из которых поставлена по экспорту в другие страны.