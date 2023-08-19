Глава эквадорского округа сообщил, что его автомобиль обстреляла полиция

По словам Франсиско Тамариса, в машине находился он со своей женой

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Глава эквадорского кантона Ла-Либертад Франсиско Тамарис сообщил, что его автомобиль был обстрелян полицией.

"Из белого пикапа без опознавательных знаков, без символики полиции вышли люди - один в гражданском с натянутым капюшоном, второй был одет так же. Я его знаю, он работает в полицейской разведке. Ничего не спросив, не попросив представиться, они начали стрелять в автомобиль, в котором находился я со своей женой", - сказал он в видеотрансляции на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как утверждают Тамарис и его жена, когда их автомобиль тронулся, за ними началась полицейская погоня. "Автомобили полиции и мотоциклы преследовали нас, в нас стреляли", - сказала супруга главы округа.

"Сегодня мы подадим заявление в прокуратуру, вчера они отказались принять его", - написал Тамарис в соцсети X (ранее Twitter).

В последние месяцы в Эквадоре произошла серия нападений на политиков. В конце июля был убит мэр города Манта (провинции Манаби) Агустина Интриаго. 9 августа после предвыборной встречи был застрелен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. В понедельник неизвестные убили политика Педро Брионеса.