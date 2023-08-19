19 августа, 14:33,
обновлено 19 августа, 14:55
БРИКС

Каир рассчитывает на поддержку Москвы в вопросе вступления в БРИКС

AP Photo/ Eraldo Peres
© AP Photo/ Eraldo Peres

Египет выступит с этой просьбой на саммите в ЮАР 22-24 августа

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Египет намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС на предстоящем саммите объединения, который состоится 22-24 августа в ЮАР, и рассчитывает на поддержку России в этом вопросе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби.

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"Египет примет участие в саммите БРИКС во вторник, который пройдет в ЮАР, и выступит с просьбой о вступлении в объединение. Египет рассчитывает на поддержку России в этом вопросе", - сказал аль-Ораби.

В прошлом году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выдвинул правительству предложение присоединиться к Новому банку развития БРИКС, на заседании в декабре кабинет министров поддержал эту инициативу и утвердил проект решения главы государства. В конце января этого года парламент республики одобрил соглашение, позволяющее стране вступить в финансовый институт. 14 июня посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление и в само объединение.

Саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации.

  

Теги:
ЮАРЕгипетБРИКС
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