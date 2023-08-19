Делегация ECOWAS потребовала от мятежников в Нигере освобождения президента страны

По сведениям телеканала Al Arabiya, представители делегации обозначили такое требование в качестве приоритетного

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которая находится в Ниамее с целью поиска мирного урегулирования кризиса в Нигере, потребовала от мятежников освобождения отстраненного в конце июля от власти президента Мохамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, представители делегации ECOWAS обозначили освобождение свергнутого президента Мохаммеда Базума в качестве приоритетного требования.

В программе визита делегации Сообщества - встреча с главой Национального совета спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном, отмечает Al Arabiya. Делегация ECOWAS прибыла в Ниамей в субботу.