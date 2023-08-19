В Харькове закрасили мурал с изображением Сергея Есенина

Рисунок скрыли белой краской

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина, расположенный в Харькове на одноименной улице, закрасили белой краской. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

В Telegram-канале размещено видео, на котором запечатлено, как изображение постепенно скрывается под слоем краски.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры Украины заявило, что в 2022 году переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.